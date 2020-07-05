Личное: Яркая и беременная

05.07.2020, 11:05, Разное

Алёна Ашмарина, яркая участница трансляции из Дома 2, снова беременна! На этот раз у девушки будет двойня. Ну, к тем двум девочкам, что у неё уже есть.



Фото: Соцсети

Как известно, жить как раньше теперь нельзя. Кругом Интернет, новые веяния, а раньше как было? Придёт советская баба с работы, с ног валится, а муж остался не траханный.

То ли дело сейчас, когда девушка стала личностью — и мужчинам в радость, и самой приятно.

Алёна дала интервью, рассказала как всё вышло.

— Расскажи немного об отце твоих будущих детей. Как познакомились, как развивались отношения?

Познакомились мы на дне рождения одной моей клиентки. Отношения развивались стремительно: от него исходило много инициативы, он хотел, чтобы все было серьезно. Для меня это даже было в какой-то мере неожиданностью.

— На алименты собираешься подавать?

Пока не решила. С одной стороны, мне хочется максимально мало взаимодействовать с этим человеком. С другой стороны, хочется, чтобы он нес хоть какую-то ответственность за свои поступки.

Он же изначально умолял меня не пить таблетку в первые 48 часов, говорил, что хочет ребенка. А потом, когда тест показал две полоски, не моргнув глазом предложил аборт. Возможно, в будущем подам на алименты, но пока этот вопрос остается открытым».

Эвона, как. С одной стороны, противно общаться. С другой, он должен нести ответственность, что она не предохранялась.

Отношения развивались стремительно — познакомились на празднике у клиентки. А потом он умолял не пить таблетку, хотя и залез в неё без презерватива, а она его почему-то пустила.

А, ну да — как почему? Потому что — стремительно.

Алёна — женщина сильная и независимая. Она и на отцов предыдущих детей почти не надеется.

— То есть Илья алименты не платит?

Нет, не платит. Я сейчас как раз буду подавать в суд, уже подготовила все документы.

С отцом старшей дочери у нас нормальные отношения. Он периодически помогает, никаких препятствий не чинит. Ребенок может спокойно выезжать за границу, так что в данном случае я всем довольна.

Короче, сильная и независимая женщина. Такая, что всем девочкам — пример. Ходит к психологу, который ей всё объяснил:

«Мой психолог сказал, что я подсознательно слишком хотела детей, и я счастлива, что так получилось. Вообще я девушка самостоятельная, и переживать из-за какого-то мужчины не собираюсь».

И правильно! Чего из-за них переживать? Одну дочку — от одного. Вторую — от другого, хоть он и орёт, что «ребёнок, возможно, не его, что дочку нагуляла». А теперь — сразу двойня, потому что мужик умолял не пить таблетку 48 часов, будто нормальную контрацепцию ещё не изобрели.

Бабки на лавочке крикнули бы Алёне вслед, что она — проститутка. Хамки невоспитанные со своими тараканами в голове. Старорежимные бабы сейчас бы натужно спросили: а на что эта мать будет растить детей?

Но то — прошлый век, а сегодня совсем иные условия. Нет проституток больше, а своим творчеством можно заработать и на двоих, и на четверых!

«Наверное, в декрет уйду перед самыми родами. Сейчас у меня сильный токсикоз, поэтому я максимально сократила рабочую активность, но продолжаю обучать девочек технике наращивания волос. Как раз благодаря беременности появилось время на преподавание, чему я очень рада».

Как гордо это звучит — преподавание! Ну, а то, что — наращиванию волос, так это второстепенно.

В общем, я просто в шоке, какие у нас теперь есть развитые и умные, самодостаточные и молодые девушки — целое поколение. Не зависят от мужчин, всё — сами и только сами.

И прекрасно, что соцсети транслируют истории успеха подобных свободных личностей — вот пример для подражания всем сопливым девчонкам.

Научилась наращивать волосы? Залетела 4 раза. А потом ушла в токсикоз и преподавание! Вот это — успех!

Вы рады, что теперь у ваших детей — такие примеры для подражания?