Мнение: Как банки будут нас стричь

05.07.2020, 10:55, Разное

Капитализм работает только в условиях конкуренции, когда покупатель может сравнивать товары по соотношению цена-качество. Если лишить покупателя возможности сравнивать, — запутав тарифы на мобильную связь, к примеру, — конкуренция перестанет работать. Мобильные операторы уже давно провернули такой фокус, и теперь мы пользуемся не самым выгодным тарифом, а тем, который хотя бы примерно нас устраивает.

Теперь то же самое будет, вероятно, с банками.

Когда в России банковские карточки только появлялись, их использовали для снятия денег. Доходило до смешного: в некоторых заводах в день зарплаты рабочие выстраивались в очередь в кассу, чтобы просунуть туда карточку и назвать пин-код. Мысль о том, что карточкой можно расплачиваться в магазинах, мало кому приходила в голову.

Шли годы, народ привыкал к карточкам, и вот мы дожили: в Петербурге, к примеру, по карточкам покупают уже больше, чем за наличные. Друг с другом население рассчитывается теперь ещё и в интернете, при помощи переводов через приложения банков в смартфонах.

Если помните, когда-то можно было взять кредит под 10% годовых, а потом обнаружить, что это на самом деле полновесные 100% годовых, так как дополнительно к кредиту надо платить страховку, комиссию, вторую комиссию и ещё кучу дополнительных поборов. Народ громко возмущался, и проблему в итоге решили: банки теперь обязаны крупным шрифтом указывать окончательный процент, который они получат с клиента.

По поводу комиссий за переводы, по поводу сборов за обслуживание счёта таких законов ещё нет. Банки пользуются этим, чтобы расставить в тарифах мелкошрифтчатые мины, из-за которых клиент будет платить им больше.

Цитирую письмо читателя:

Вот конкретный пример. Сегодня переводил деньги клиенту того же банка и наткнулся на комиссию комиссия. До закона об «отмене» банковского роуминга комиссия была только для переводов в другой регион. А теперь — и для переводов внутри региона (как этот), если общая сумма переводов больше 50 тысяч рублей в месяц (мой случай).

Новый закон банк не нарушил — ибо закон требует лишь уравнять комиссию для переводов внутри региона и в другой регион. Их и уравняли.

Про отмену банковского роуминга, вот нужная статья в законе 434-ФЗ:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340231/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Таким образом, никакой отмены комиссии и обязательства переводить бесплатно или дёшево — закон не устанавливает. Закон запрещает лишь делать комиссии разными для платежа внутри региона и вовне. Но ведь этого эффекта можно добиться не только снижением комиссий между регионами, но и повышением комиссий внутри региона (или сочетанием обоих этих действий).

Мой банк уже объявил — он исполнит закон таким путём, что до 50 тысяч рублей в месяц будет бесплатно вне зависимости от региона, а кому нужно больше — платите процент или приобретайте подписку (не дают покоя доходы сотовых операторов, они много подписками украли). Такие условия, в полном соответствии с законом 434-ФЗ, распространились и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными.

Для тех, кто много переводил в другие регионы и мало в свой, расходы на комиссии снизились. Для тех, кто наоборот, много переводил внутри своего региона и мало переводил в другие, расходы вырастают. Так уж вышло, что я отношусь ко второй категории. Кому-то этот закон выгоден, но лично я буду платить больше.

Заодно некоторые банки ввели новшество — непосредственно при переводе писать “комиссия ноль”, но списывать её потом (если превышен какой-то лимит, который ещё и изменяется), при этом не показывать комиссию, даже если подключено платное смс-информирование о списаниях. Только в полной выписке можно увидеть это процентное списание. Закон не нарушен!

Подробнее об этой схеме на примере Тинькофф:

https://www.facebook.com/nick.strogov/posts/2723298561072718