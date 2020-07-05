 

Сергей Безруков поделился фото с празднования 4-летия дочери Марии

05.07.2020, 10:53, Разное

Вчера, 4 июля, Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон поздравляли с днем рождения старшую дочь Марию. Актер показал 4-летнюю именинницу и праздничный торт-безе, украшенный ягодами.
Маша в честь праздника была в нарядном красном платье и с распущенными волосами. Поклонники засыпали девочку комплиментами и пожелали ей счастливой жизни, успехов и здоровья. Фолловеры сравнили именинницу с «лучезарным солнышком». Дочь актера и режиссера с удовольствием задула свечу на праздничном торте, а гости праздника поздравили ее, распив из ярких стаканчиков безалкогольные напитки.

Когда Анна Матисон подарила супругу дочь, то знаменитости тщательно оберегали ребенка от посторонних глаз. Однако, когда Мария подросла, Сергей Безруков начал делиться ее успехами с подписчиками в микроблоге Instagram. У 4-летней девочки также подрастает младший брат Степан.

Сергей Безруков имеет двоих внебрачных детей, которые появились в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой. Артист неоднократно говорил о том, что поддерживает отношения и помогает дочери Александре и сыну Ивану.



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