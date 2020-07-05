На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП

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05.07.2020, 10:53, Новости дня

ДТП произошло на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги по внутренней стороне, движение на четырех полосах перекрыто, сообщила пресс-служба Московского транспорта.

Авария случилась с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которого один человек погиб, двое пострадали (среди них ребенок в возрасте двух лет). На место ДТП вылетел вертолет, передает РИА «Новости».

«Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего задел легковушку, в которой в этот момент никого не было. От удара фура слетела в кювет», – передает Рен ТВ сообщение пресс-службы столичного УГИБДД.



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