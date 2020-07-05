Мнение: Будет кровь: Трамп объявил начало Гражданской войны в США

05.07.2020, 10:42, Разное

Именно так – президент Трамп разделил нацию окончательно и провозгласил начало Гражданской войны в США – восприняли послание Трампа 4 июля основные американские и британские СМИ. Для начала полицейские жестко разогнали индейцев, которые были против, как оказалось, чтобы Дональд Трамп провозглашал независимость на их священной земле. Нет у вас больше никакой земли. Как и у черных нет больше права на пособие по безработице, права жить, совершая преступления и мародерствуя, потому что они – “потомки рабов”. Кончилось право. Терпение белой Америки иссякло. Сторонники Трампа, кстати, кричали: “White Power!” После этого Дональд Трамп в сопровождении белой Мелании вышел перед тысячами своих сторонников, среди которых тоже были практически только белые люди. Место выбрано не случайно. Именно здесь в Южной Дакоте – всемирно известный монумент, изображающий президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На фоне последних событий объектами нападок стали не только рабовладельцы Вашингтон и Джефферсон, но даже памятники не имевшему рабов Теду Рузвельту и боровшемуся против рабства Линкольну.

«Наша нация стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клеветы на наших героев, стирания наших ценностей, – сказал Трамп. – Злобные толпы пытаются сносить статуи наших основателей, осквернять наши самые священные памятники и развязать волну насильственных преступлений в наших городах».

Трамп сообщил, что распорядился учредить «Национальный сад американских героев» – огромный парк под открытым небом со статуями «величайших американцев, которые когда-либо жили». Среди них – президенты Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Рональд Рейган, один из «отцов-основателей» США Бенджамин Франклин, деятель Американской революции Александр Гамильтон, борец за права чернокожих американцев Фредерик Дуглас, женщина-пилот Амелия Эрхарт, евангелист Билли Грэм, борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший, темнокожий бейсболист Джеки Робинсон, юрист Антонин Скалиа, автор «Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, чернокожая аболиционистка Гарриет Табман, борец за просвещение афроамериканцев Букер Т. Вашингтон, и пионеры авиации Орвилл и Уилбур Райт.

«Этот памятник никогда не будет осквернен», – указал Трамп на величественный монумент на горе Рашмор. – Эти герои никогда не будут испорчены. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. А гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе».

В своей речи Трамп выступил против «отмены культуры, изгнания людей с работы, позора для инакомыслящих и полного подчинения всех, кто не согласен. Это само определение тоталитаризма, и оно совершенно чуждо нашей культуре и нашим ценностям. Ему абсолютно нет места в Соединенных Штатах Америки. Эта атака на нашу свободу, нашу великолепную свободу должна быть остановлена, и она будет остановлена ​​очень быстро… В наших школах, в наших редакциях новостей, даже в наших корпоративных залах, появился новый ультралевый фашизм, который требует абсолютной преданности. Если вы не говорите на его языке, не выполняете его ритуалы, не читаете мантры и не соблюдаете его заповеди, тогда вас будут подвергать цензуре, изгонять, помещать в черный список, преследовать и наказывать… Не заблуждайтесь, эта левая культурная революция призвана свергнуть американскую революцию».

Намекая на ставшее популярным в США преклонение колена в знак протеста против расовой несправедливости, Трамп заявил: “Мы стоим высоко, мы гордимся и мы преклоняем колени только перед всемогущим Богом”. Оставалось добавить: “А теперь возьмите в руки оружие, и дайте им понять, что мы просто так не отдадим наши американские ценности”. Но сама речь, сам воинственный настрой собравшихся, намекал на это – белой Америке предстоит война с “левым фашизмом и черным расизмом”. И война только начинается. Но факелы уже разгораются. Их зажигает сам президент Дональд Трамп.

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