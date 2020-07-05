 

Цена смартфона Vivo Y70 с чипом Exynos 880 составит от 250 долларов

05.07.2020, 10:40, Новости дня

Выход смартфона Vivo Y70s состоялся в минувшем месяце, однако появились подробности о новом аппарате Vivo Y70.

В Сети продемонстрировали технические характеристики смартфона, которая получил процессор Exynos 880, а также видеочип Mali-G76 MP5. Смартфон можно будет приобрести с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Аппарат сохранил прежний 6,53-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой обновления кадров 60 Гц.

Основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей, а также переднюю камеру на 8 мегапикселей. В базовой версии смартфон имеет ценник в размере 250 долларов. Емкость батареи составила 4500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 18 Вт.



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