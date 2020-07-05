 

Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США

05.07.2020, 10:30, Разное

Канье Уэст хочет в очередной раз доказать, что талантливый человек талантлив во всем – читает он рэп, разрабатывает коллекцию кроссовок, ведет бизнес или… занимает пост президента США. Именно этот пост давно заприметил Канье, и сейчас, похоже, всерьез намерен его занять — он поделился со своей многомиллионной аудиторией в Twitter, что планирует баллотироваться на должность главы государства.

Канье Уэст Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов,— написал Канье, отметив свой пост хэштегом #2020VISION. Его уже успел поддержать миллиардер и глава компании Space X Илон Маск, написав в соцсетях, что Уэст может рассчитывать на его “полную поддержку”.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление Уэста. В ноябре 2019 года он, выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, говорил о намерении принять участие в президентский выборах в США. Произнеся фразу “Когда я буду баллотироваться на пост президента”, рэпер услышал смех в зале и спросил: “А над чем вы смеетесь?”, и в таком же серьезном ключе продолжил рассуждать о грядущих переменах в стране после его победы на выборах.

Канье Уэст и Дональд Трамп



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