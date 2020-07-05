 

Очередь за колбасой изменила жизнь Дмитрия Губерниева

05.07.2020, 10:16, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как очередь за колбасой повлияла на его спортивную карьеру и жизнь в целом.

"Я безумно благодарен маме моей, Галине Дмитриевне Губерниевой, потому что она была таким огромным локомотивом, который вел меня, и говорила: "Не надо ничего бояться. Если тебе нужно зайти в какой-то кабинет, просто сначала постучи, а потом бойся"", – вспоминает телеведущий.

Как-то мама 11-летнего Дмитрия стояла в очереди за дефицитной в начале 90-х колбасой и познакомилась с тренером Людмилой Балтрук. Та услышала, что болезненный ребенок уже сменил несколько спортивных секций: футбол, хоккей, лыжи. Но ни одна не помогает избавиться от хронических бронхитов. Нужен был вид спорта, который наконец-то закалит ребенка. Балтрук предложила записать мальчика в секцию академической гребли: "Я тренер по гребле, у меня он болеть не будет".

И хотя до места тренировок приходилось ездить по полтора-два часа, заниматься Дмитрию нравилось: "Я кайфовал от этой жизни, просто кайфовал, потому что это было классно. Мне говорят девчонки: "Пойдем в кино". Я говорю: "У меня тренировка"".

Дмитрий увлекся греблей и достиг успехов – стал мастером спорта, закончил Российскую академию физической культуры с золотой медалью. Однако на первом курсе заболел гепатитом и из большого спорта ему пришлось уйти. Мне сказали: "Ты можешь заниматься физкультурой, но ты не сможешь быть спортсменом высокого класса. Все, мальчик". У меня мир рухнул. Это была трагедия", – вспоминает Губерниев.

Ранее телеведущий рассказал, как тренировал сына с помощью мандаринов.



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