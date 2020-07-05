На границе с Польшей задержали жителя Львова с 1 кг амфетамина и около 300 таблетками экстази

05.07.2020, 10:15, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска “Шегини” на границе с Польшей украинца, который пытался переместить через границу почти 300 таблеток экстази и 1 кг амфетамина. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области на своей странице в Facebook.

“В субботу, 4 июля, около 13.00 на территории международного автомобильного пропуска “Шегини” Львовской таможни специалисты УСБУ во Львовской области задержали 27-летнего жителя Львова, пытавшегося перевезти через границу партию психотропных веществ: почти 300 таблеток экстази и около килограмма амфетамина”, – говорится в сообщении.

Мужчина спрятал психотропные вещества в одежде и через пеший переход направлялся в Польшу, отметили в прокуратуре.

Изъятые вещества направили на экспертизу. В понедельник задержанному изберут в суде меру пресечения.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Украины психотропных веществ в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою для львів'янина, затриманого із кілограмом психотропівУ суботу, 4… Posted by Прокуратура Львівської області on Laupäev, 4. juuli 2020