В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19
05.07.2020, 10:15, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.
За прошедший день умерло 22 пациента с коронавирусом, выздоровел 221. Всего с начала эпидемии умерло 1249 человек, выздоровело 21 376.
Накануне коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек,
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Винницкая область – 1951;
Волынская область – 2705;
Днепропетровская область – 1115;
Донецкая область – 680;
Житомирская область – 1461;
Закарпатская область – 3321;
Запорожская область – 597;
Ивано-Франковская область – 2655;
Киев – 5543;
Киевская область – 2774;
Кировоградская область – 658;
Луганская область – 84;
Львовская область – 6197;
Николаевская область – 458;
Одесская область – 1865;
Полтавская область – 324;
Ровенская область – 4108;
Сумская область – 317;
Тернопольская область – 2069;
Харьковская область – 2348;
Херсонская область – 196;
Хмельницкая область – 839;
Черкасская область – 661;
Черновицкая область – 5002;
Черниговская область – 572.
Таким образом, больше всего новых случаев выявлено во Львовской (139), Закарпатской (107) областях и в городе Киеве (78). Ни одного случая за сутки не выявили в Херсонской и Луганской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 5 июля коронавирусом в мире заразилось 11 272 342 человека, из них 530 898 скончались, 6 065 541 выздоровел. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.
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