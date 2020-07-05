Станцию метро в Берлине с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

05.07.2020, 10:00, Новости дня

Станция берлинского метрополитена, носящее название «улица Мавров» будет переименована из-за возможного «расистского» подтекста, пишет Bild. Отныне станция будет называться «улица Глинки», по названию проходящей неподалёку от неё улицы, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.



Reuters

После многолетних дебатов о возможном расистском подтексте в названии берлинской улицы Мавров, одноимённая станция берлинского метрополитена будет всё же переименована, пишет Bild.

Как пишет издание, теперь станция будет носить название находящейся неподалёку от неё улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки. По словам представителей управления берлинского общественного транспорта (BVG), процесс переименования займёт несколько недель, однако завершится уже в этом году.

«Как открытое миру предприятие и один из крупнейших работодателей в Берлине, BVG отвергает любые формы расизма и иные проявления дискриминации. Из уважения и понимания к дебатам вокруг названия улицы Мавров, BVG приняло решение не использовать его в качестве названия станции метро», — приводит Bild отрывок из официального заявления BVG.



Издание отмечает, что название самой улицы Мавров, предположительно отсылающее к когда-то жившим в её окрестностях темнокожим, уже давно является предметом споров. На данный момент в администрации центрального городского района Берлина идёт обсуждение возможного переименования самой улицы.