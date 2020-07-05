 

Похожий на SARS-CoV-2 коронавирус хранился в Уханьской лаборатории с 2012 года

05.07.2020, 9:53, Разное

Британские специалисты считают, что похожий на SARS-CoV-2 коронавирус хранился в Уханьском институте вирусологии более 8 лет, в 2012 году при загадочных обстоятельствах в КНР скончались трое инфицированных человек. При этом название коронавируса несколько раз менялось, чтобы скрыть возможную связь со вспышкой инфекции.
Речь идет о коронавирусе RaBtCov/4991, который через некоторое время был переименован в RaTG13. Генетически он очень близок к SARS-CoV-2, а его образцы на протяжении 8 лет находились в Уханьском институте вирусологии. Исследователи отмечают, что данный вирус практически не изучен, о нем существует не так много научных публикаций, а его переименование вызывает слишком много вопросов.

В одной из диссертаций, написанной двумя врачами, указывался случай, когда в 2012 году в больницу, находящуюся в китайской провинции Юньнань, поступили шесть человек с симптомами тяжелой пневмонии. Пострадавшие рассказали врачам, что они работали в медной шахте, там они убирали экскременты летучих мышей. Однако клиническая картина у них имеет множество сходств с симптомами, возникающими при заражении SARS-CoV-2.



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