 

Автоновости: В Сети показали фото недорогого купе-кросса Skoda

05.07.2020, 9:21, Новости дня

Чешский автомобильный гигант Skoda в скором времени представит недорогой кроссовер, аналога которому нет во всей линейке.

Вместе с тем инженеры применили за основу концептуальную модель Skoda Vision IN. Группой художников уже продемонстрированы рендерные изображения автомобиля. Вполне вероятно, что новый кроссовер в финальном исполнении получит имя Skoda Kliq. Ранее инсайдеры анонсировали, что новый паркетник имеет 1,0 и 1,5-литровые моторы с мощностью до 150 л.с. Также здесь установлена 6-ступенчатая трансмиссия.

Что касается внешнего вида, то он достаточно уникален и отличается от предшественников. Новинка оснащается крупной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, а также крупными 19-дюймовыми колесами. Старт продаж в Индии состоится до конца нынешнего года.



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