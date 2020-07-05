 

Автоновости: M Conversions модернизировало универсал BMW 320d

05.07.2020, 9:31, Новости дня

Специалисты ателье M Conversions существенно доработали усовершенствованный универсал BMW 320d, который может похвастаться увеличенной мощностью.

Для осуществления планов здесь применили параметры, которые относятся к популярной модели BMW M3 Competition F80. Всего специалистами выпущено 20 экземпляров автомобиля, который оценен в 80 тысяч фунтов. Несмотря на то, что модель имеет более спокойный вид, свойственный семейному автомобилю, однако новинка все же сможет приятно удивить своими параметрами. Финальная мощность составляет 444 л.с.

Доработка коснулась адаптивной подвески, тормозной системы, шасси, а также сцепления. В салоне модернизировали кресла, а также применили более дорогие материалы отделки.



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