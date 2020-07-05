Вывозные рейсы в Россию запланированы из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США
05.07.2020, 9:30, Новости дня
Вывозные рейсы с россиянами из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США планируются в воскресенье, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.
Ожидаются рейсы Бишкек – Москва, Ташкент – Новосибирск, Ташкент – Ростов-на-Дону, Дубай – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, Нью-Йорк – Москва, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой россиян.
В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.
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