Количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло на 561 человека

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05.07.2020, 9:30, Новости дня

Общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 561 и составило 157020 человек, сообщила в воскресенье заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157020», – передает ТАСС ее слова.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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