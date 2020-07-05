 

Лесной пожар у нефтебазы в Якутии удалось остановить

05.07.2020, 9:10, Новости дня

Лесной пожар возле нефтебазы у якутского поселка Батагай остановлен. Огонь подошел к предприятию на расстояние около 600 метров. В тушении участвуют 57 человек.

Возгорание в Верхоянском районе республики возникло 30 июня из-за сухих гроз, передает телеканал "Россия 24". Почти сразу же из-за пожароопасной ситуации был введен режим ЧС.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Только за сутки там возникло более тридцати новых очагов огня. В целом режим ЧС из-за лесных пожаров сейчас действует в 7 регионах, в том числе в Иркутской области и Бурятии. Наибольшая площадь пожаров — в Красноярском крае. Более чем в 50 регионах введен особый противопожарный режим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Россияне высказались о готовности стать волонтерами

21.05 / Иностранцы восхитились тульской медсестрой в бикини

28.05 / Расстрел в Житомирской области. Единственный выживший рассказал подробности

28.04 / Кремль заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

26.04 / В мире: Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

11.04 / «Самое опасное место сейчас — это лифт в вашем доме» – биолог Анча Баранова

05.06 / Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

30.05 / В мире: Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

30.06 / Степанов заявил, что наплыв туристов в Одессу может привести ко вспышке коронавируса

28.05 / АНБ США заподозрило «российское ГРУ» в кибератаках через почтовую систему Linux

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска