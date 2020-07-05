 

Футболист “Спартака” Крал: за поражение от “Тамбова” должны спросить с игроков

05.07.2020, 9:10, Новости дня

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал высказался о поражении в матче 26-го тура российской премьер-лиги против "Тамбова". "Красно-белые" упустили победу, дважды ведя по ходу встречи – 2:3.

"Настроение паршивое, на душе паршиво. Мы были готовы к этому матчу, это точно. Нам так непозволительно играть, – приводит слова Крала РИА Новости. – Дома мы должны выглядеть сильнее, мы должны быть более готовыми и решительными. Мы дважды вели в счете и трижды пропустили. Мы должны спросить в первую очередь с игроков", – подытожил футболист.

"Спартак" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Тамбов", прервавший серию из трех поражений, расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре балла меньше.

В следующем туре чемпионата РФ "красно-белые" в среду, 8 июля, примут московский "Локомотив", а "Тамбов" спустя два дня сыграют с грозненским "Ахматом".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Зеленский: Программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса

26.06 / На Аляске предложили убрать памятник правителю русских владений

27.05 / “Ковидная” скорая попала в аварию в Сызрани

23.05 / В Киеве с сегодняшнего дня начинают работу общественный транспорт и торговые центры до 1000 м²

20.05 / Губернатор Свердловской области пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии

23.06 / Медведчук заявил о попытках Киева помешать поездке делегации на парад в Москву

06.05 / Reuters: США разрабатывают международный договор о добыче ископаемых на Луне без участия России

02.06 / В домах крымских татар прошли обыски

06.05 / Пристайко: Украина подготовила военную базу, чтобы присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО

02.06 / Климкин предсказал Третью мировую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска