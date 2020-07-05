 

Татьяна Овсиенко вновь станет мамой в 53 года

05.07.2020, 9:09, Разное

Российская певица Татьяна Овсиенко собирается стать мамой в 53 года. Недавно она отметила день рождения, а о предстоящем событии исполнительница пояснила в телешоу «Судьба человека», сейчас она ведет активную подготовку.
Однако речь идет не о рождении ребенка, а удочерении. Певица уже много лет живет вместе с бизнесменом Александром Меркуловым, но, по словам Татьяны Овсиенко, ей хочется испытывать материнские радости. 53 года слишком большой возраст для вынашивания детей, поэтому она решила взять маленькую девочку из детдома.

Татьяна Овсиенко призналась, что уже видела ее и та запала ей в душу. Теперь певица намерена кардинальным образом изменить жизнь девочки. Кроме того, у исполнительницы уже есть опыт воспитания приемного ребенка. В 2002 году она стала мамой для усыновленного мальчика Игоря, которому врачи поставили диагноз врожденный порок сердца. Сейчас он постоянно проживает в США вместе с женой и собственным ребенком.



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