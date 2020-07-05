 

Синоптики предупредили об аномальной жаре в России

05.07.2020, 9:08, Новости дня

По данным Гидрометцентра РФ до середины следующей недели во многих регионах страны ожидается аномально жаркая погода. В некоторых регионах РФ столбики термометра в период с 5 по 7 июля могут подняться до рекордно высоких отметок.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», – передает Рен ТВ сообщение Гидрометцентра.

Уточняется, что под Белгородом, Воронежем и Тамбовом столбики термометров поднимутся до отметок плюс 35-40 градусов.

Кроме того, жаркая погода также ожидается в Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии – здесь столбики термометра, как ожидается, преодолеют отметку в +40 градусов.

  Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето в этом году будет теплым. По его расчетам, с вероятностью 60-65% средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным.



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