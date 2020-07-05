С начала лета в Москве появилось 5 тысяч новых вакансий

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05.07.2020, 9:08, Новости дня

Пять тысяч новых вакансий появились в столичном банке вакансий центра занятости с начала июня, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Банк вакансий центра занятости «Моя работа» пополнился пятью тыс. предложений», – передает РИА «Новости» сообщение столичного банка вакансий.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в общей сложности на данный момент в базе данных 50 тыс. вакансий, их число продолжает расти.

Отмечается, что активный наем сотрудников возобновили строительные организации, производственные предприятия. Кроме того, много новых вакансий появилось в сфере непродовольственной торговли, в индустрии общественного питания, а также в салонах красоты.

Напомним, основатель портала по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.ru Алексей Захаров рассказал, какие специалисты будут наиболее востребованы после окончания вспышки коронавируса.



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