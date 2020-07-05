 

Гончаренко: Я бы хотел стать президентом Украины

05.07.2020, 9:06, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в эфире авторской программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал, станет ли он когда-нибудь президентом Украины.

“Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но это вопрос ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня. И вообще такая история очень сильно зависит от Божьей воли, я бы так сказал. Если когда-то такая Божья воля будет, то все в жизни возможно”, – объяснил он.

Бацман задала уточняющий вопрос, хочет ли нардеп стать главой государства.

“Ну да. Я считаю, что если ты куда-то идешь чем-то заниматься, то ты должен… Я думаю, вы занимаетесь журналистикой – и вы хотите, чтобы ваше издание было номер один. Вряд ли вы хотите, чтобы оно было где-то во втором десятке. Если человек ставит себе такие цели, то это означает, что он ничего не достигнет. Ставить себе нужно наивысшую цель. А там – как сложится”, – заявил Гончаренко.

Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди. Читайте полную версию интервью

39-летний Алексей Гончаренко по образованию медик. С ноября 2014 года является народным депутатом, сначала от Блока Петра Порошенко, затем от “Европейской солидарности”.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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