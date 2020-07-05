Нибиру увидеть может каждый?

05.07.2020, 8:56, Разное

Учёный из NASA Джон Андерсон отметил, что если расположение большой планеты по самому краю Солнечной системы действительно имеет место быть, то её орбита предположительно вытянутая и составляет почти прямой угол с орбитами остальных планет Солнечной системы. Он добавил также, что при такой орбите приближение этой планеты к другим объектам в Солнечной системе возможно не чаще раза в 700 лет, максимум в 1 000 лет.

Поисками Планеты Х астрономы занимались долгое время. Это должно было бы помочь разобраться с причиной возмущений орбит Нептуна и Урана. Эти возмущения говорят о наличии огромного удаленного объекта и воздействие его гравитации. В результате поисков в 1930 году был открыт Плутон, однако его размеры слишком невелики и как-то воздействовать на Нептун или Уран не могут.

В 70-х гг. прошлого столетия космические корабли были отправлены в запредельные дали с целью отследить, не оказывает ли воздействия на все известные планеты Солнечной системы чья-то невидимая гравитация.

Как заявил учёный из NASA, измерения проводились в течение пяти лет, но ничего, что говорило бы о неизвестном воздействии на планеты, выявлено не было. Более того, он сказал, что доказательства искомых возмущений не были найдены за все 75 лет исследований.

В то же время астрономы XIX столетия постороннее воздействие выявили. Нептун и Уран были сдвинуты со своих орбит. Вопрос тщательнейшим образом изучили астрономы из Военно-морской обсерватории Соединённых Штатов, и правдивость этих наблюдений была официально подтверждена. То есть постороннее воздействие на планеты действительно было.

Доктор Андерсон, анализируя всю имеющуюся информацию, отметил, что тот факт, что в XIX веке объект присутствовал, а сейчас отсутствует, вероятно, объясняется тем, что этот объект в настоящее время от Солнца на большом удалении и расположен напротив Нептуна и Урана.

Андерсон также назвал лучшим объяснением нахождение объекта на орбите, которая по отношению к другим орбитам планет Солнечной системы расположена под углом в 90 градусов.

Предполагается, что объект превышает массу Земли впятеро. При более массивных показателях его давно бы обнаружили, а при меньшей массе сдвинуть Нептун с орбиты было бы невозможно.

Предполагаемой Планете Х приписывают также факт массового вымирания на Земле. Есть версия, что происходить это может раз в 26 млн лет.

Астроном Даниэль П. Уитмир из Луизианы считает, что курс искомой планеты может пролегать через облако из комет и раз в 26 млн лет происходит возмущение этого облака. В результате Земля подвергается метеоритной бомбёжке.

Доктор Андерсон не считает данную теорию рабочей гипотезой, однако и не опровергает её.

Вышеописанный материал взят из серьёзной газеты The New York Times, в которой был опубликован ещё в 1987 году.

В серьёзной газете затронута серьёзная тема, причём это не труд журналиста, а цитирование учёных людей. Тогда, в 1987 году, в Калифорнийском центре исследований прошла тематическая конференция с докладом доктора Андерсона, где ему аплодировали стоя, но затем, тридцать лет спустя, тому, кто пытается заявлять нечто подобное, начинают крутить пальцем у виска.

Объективно о том, что в Солнечной системе есть ещё какой-то объект, астрономы заявили ещё в XIX веке, сегодня этот факт подтверждён астрономами из серьёзного учреждения, коим является Военно-морская обсерватория США.

Нибиру, как выяснили астрономы XIX века, смогла слегка переместить орбиты двух планет: Урана и Нептуна, затем продолжила свой путь, оставив в покое планеты, но «перевернув с ног на голову» часть астероидов. Они теперь вокруг Солнца вращаются не синхронно со всеми, а под прямым углом к другим орбитам.

В настоящее время Нибиру приближается к Земле, и сегодня она уже видна. Нужно только приобрести сварочную маску или специальное стекло, как для наблюдения за затмением:

Это то, что сегодня можно увидеть в прямой трансляции. Что кружочек не является бликом – это очевидно. При желании можно сделать такую же съёмку самостоятельно. При желании можно подождать, пока об этом скажут в новостях. Как бы то ни было, а прозреть всем придётся, скорее всего, достаточно скоро, и тогда, по всей вероятности, нужно быть готовыми к весьма суровым событиям.