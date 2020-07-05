 

В РФ провели более 21 млн тестов на коронавирус

05.07.2020, 8:30, Новости дня

Российские специалисты провели в общей сложности более 21 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 280,3 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 21 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

За сутки было сделано 317 тыс. исследований.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации нового коронавируса не сделали его более агрессивным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Трампа заподозрили в попытке с помощью РФ «окружить» Китай

16.05 / Вучич ждет Путина в Белграде

16.06 / Песков заявил, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве

18.06 / МИД ФРГ вызвал российского посла

19.05 / TikTok направила на помощь российским медикам 20 млн рублей

14.04 / Стало известно о россиянине, осужденном в Эстонии за сотрудничество с ГРУ

29.05 / С 1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины, автосалоны и гипермаркеты

01.07 / Нацбанк выступил с заявлением в связи с отставкой Смолия

18.05 / Карантин в Свердловской области продлили до 25 мая

23.05 / Медведчук указал на угрозу потери Украиной Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска