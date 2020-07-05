Пожарный, тушивший лес, столкнулся с агрессивным йети

05.07.2020, 8:23, Разное

То, что Снежный человек существует и это не выдумка, принять очень сложно, ведь это существо совершенно не вписывается в биологическую картину мира. Если это реально существующий человекообразный примат, то как он может столько лет жить совсем рядом с людьми и те практически ничего бы о нем не знали, а встречали очень редко?

И тем ни менее йети видят как туристы, так и профессиональные работники, в том числе пожарные (Паранормальные новости – .

Эта история была недавно опубликована на сайте американских исследователей Снежного человека (BFRO), но произошла еще в 1993 году. Очевидец рассказал, что в те годы он работал пожарным в округе Снохомиш, штат Вашингтон, и занимался тушением лесных пожаров.

22 июня 1993 года район горы Бейкер в округе сильно пострадал от большой грозы с молниями. Эти молнии ударили в несколько деревьев и вызвали очаги лесных пожаров. Тут же для их тушения в леса были призваны бригады пожарных, в том числе группа очевидца.

По прибытию на место группа разбилась на две команды и очевидец с напарником по имени Джо пошли осматривать пострадавший участок леса в районе Беклер Ривер Роад. Они сразу увидели, как с той стороны поднимается густой дым от огня, но пока они поднимались со своим оборудованием по крутому горному склону, прошло целых три часа.

Дойдя до открытого огня, они начали его тушить, на что им потребовалось еще два часа. Нетрудно понять, как сильно пожарные устали и были измотаны. На обратном пути Джо уронил свою лопату и та покатилась вниз по крутому склону, а потом остановилась на скалистом выступе.

Когда очевидец пошел доставать лопату Джо, он вдруг заметил рядом со скалой темное отверстие пещеры. Оно было спрятано за кустами и деревьями, поэтому заметить его можно было лишь случайно, подойдя очень близко. Из темной дыры несло сыростью и сильным зловонием.

Из любопытства очевидец хотел осмотреть пещеру, но его хватило лишь на то, чтобы приблизиться к ней и посветить в темноту своим фонарем. Вонище оказалось настолько сильным, что он не смог заставить себя залезть в дыру. Однако было еще кое-что, что побудило его отказаться от этой затеи. Он внезапно ощутил резкое и неприятное чувство страха, которое даже не смог бы описать. А дальше произошло следующее:

"Я крикнул Джо, что я обнаружил пещеру и что она чрезвычайно вонючая, а он хотел поскорее вернуться к нашему грузовику. Тогда я стал подниматься к нему и в этот момент я успел краем глаза заметить, как над моей головой пролетел крупный валун, размером с шар для боулинга. Он упал со скалы вниз примерно в 10-15 ярдах от меня, а я в страхе крикнул Джо "Это ты бросил камень?!".

Джо тут же ответил "Нет!" и я понял, что он стоит совсем не в том месте, откуда прилетел этот валун. И когда я посмотрел в ту сторону, откуда прилетел камень, оттуда вылетел ВТОРОЙ камень и снова в мою сторону. Он ударился левее от меня и я тут же присел на корточки, а потом я заметил темную волосатую фигуру, которая двигалась по слону горы.

Фигура была частично скрыта деревьями и кустами, но если учитывать их высоту, то рост этой фигуры был не менее 2,5 метра! Я наблюдал за ней несколько секунд, а потом заорал "Джо, я вижу его! Я думаю, что это йети!".

Как только я закричал, волосатая фигура застыла на месте и теперь ее стало совершенно незаметно. Он спрятался от нас, схоронился. Я не видел его и больше не слышал его шагов в зарослях. В этот момент больше всего мне захотелось поскорее оказаться подальше от этого места.

Я как можно быстрее добрался до Джо и мы оба припустили вниз по склону к нашей машине. Мы были оба взволнованы и, перебивая друг друга, обсуждали этот инцидент всю обратную дорогу до нашего пожарного депо. Там мы сообщили об этом случае лесным рейнджерам и их специалисту по дикой природе.

Позже со мной связался кто-то из журналистов и хотел написать про это статью в газету, но пока он добирался до меня, я успел переехать в другой город и про инцидент в газетах так и не написали. Поэтому сейчас я наконец решил отправить эту историю вам, чтобы люди все-таки узнали о ней".