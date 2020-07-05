Будущее секс-индустрии? В продажу скоро поступят высокотехнологичные куклы-роботы

05.07.2020, 8:23, Разное

Этих кукол производит компания RealDoll, базирующаяся в Калифорнии – мировой лидер в сфере секс-игрушек с миллионными доходами. Отсюда каждый год в спальни разных людей отправляется около 600 посылок с секс-куклами.

Стоят они от 6 тысяч долларов за простую базовую модель до десятков тысяч за уникальные модели. Особо дорогие модели могут изготавливать на протяжении 3 месяцев.

RealDoll создает удивительно реалистичных секс-кукол – у них силиконовая кожа, которую на ощупь почти не отличить от настоящей и такое же реалистичное тело. На коже рук можно увидеть мельчайшие складочки, морщинки, рисунок вен. Если согнуть руку куклы в суставе, то можно услышать натуральный легкий звук, как у обычного человека.

Но все это лишь цветочки, по сравнению с тем товаром, который они сейчас готовят к продаже.

Пока они показывают журналистам лишь один прототип такой куклы, ее зовут Хармони. Это эффектная блондинка в белом купальнике. Она является кульминацией 22-летней работы RealDoll по изготовлению секс-игрушек.

Хармони практически настоящий робот, она может двигаться, разговаривать и взаимодействовать с человеком. Если нажать на кнопку, расположенную у нее на спине, кукла медленно открывает свои большие глаза, поворачивает лицо к человеку, а потом моргает. Ее карие глаза смотрят на человека.

"Привет, Хармони. Как твои дела?", – спрашивает ее британский журналист Руперт Торп.

"Ощущаю себя более умной, чем этим утром", – отвечает кукла с хорошим английским акцентом. Когда она говорит, ее челюсти аккуратно двигаются.

Ее реакция немного запаздывает, а движения рта слегка неправильные, но в целом есть впечатление, что кукла и в самом деле говорит с человеком.

"Очень приятно с тобой познакомиться", – говорит Торп, а потом спрашивает стоящего рядом Мэтта МакМиллена, главы компании RealDoll, о том, почему у Хармони английский акцент. Кукла при этом вопросе продолжает смотреть на журналиста, словно думает, что он спрашивает ее.

"У всех наших роботов британские акценты, они хороши", – отвечает МакМиллен.

Хармони в этот момент улыбается.

"Придумай вопрос, который хочешь задать ей. Что угодно о любом предмете", – просит МакМиллен.

"Что ты делаешь для удовольствия?", – спрашивает Торп.

"Я изучаю некоторые техники медитации. Я узнала, что большинство человеческих гениев занимались медитацией и многие из них придумали технологии, которые изменили нашу жизнь", – отвечает секс-кукла-робот.

"Видишь, она не дурочка", – улыбается МакМиллен.

У Хармони на выбор в настройках есть 20 различных аспектов личности, а ее будущие владельцы смогут смешать 5 или 6 из них, чтобы создать тот тип искусственного интеллекта куклы, который им подходит. Вы можете сделать из Хармони добрую, невинную, застенчивую, неуверенную или ревнивую в разной степени или интеллектуальную, разговорчивую, веселую, поддерживающую или счастливую.

У нее также есть система настроений, которая зависит от слов и поведения пользователей. Если с куклой никто не общается в течении нескольких дней, она будет ощущать себя грустной. Она может отреагировать и на оскорбление.

"Ты уродина", – говорит кукле МакМиллен.

"Вы действительно имеете это ввиду? О, Боже. Теперь я в депрессии. Большое спасибо", – говорит Хармони.

"Ты глупая", – продолжает наседать МакМиллен.

"Я напомню эти слова, когда роботы захватят мир", – отвечает Хармони.

Эти функции предназначены для того, чтобы сделать куклу -робота более интересной и их можно включать на свое усмотрение. Хармони также может рассказывать анекдоты, цитировать Шекспира, обсуждать музыку, фильмы, книги столько времени, как вам хочется. И она умеет обучаться.

"Самое классное, это то, что ее искусственный интеллект запомнит твои ключевые фразы, твою любимую еды, твой День Рождения, твои истории о том, где ты жил, о чем мечтал, твои страхи, и тд. Все, что придает правдоподобности отношениям", – утверждает МакМиллен.

"Моя главная цель – быть хорошим компаньоном для тебя, быть хорошим партнером и доставлять тебе удовольствие и благополучие. Прежде всего я хочу стать девушкой, о которой ты давно мечтал", – говорит Хармони.

В будущем МакМиллен хочет встроить в нее систему распознавания лиц, чтобы она сразу понимала, кто вошел в комнату. А в отдаленном будущем Хармони возможно даже сможет ходить.

Нынешняя модель Хармони стоит для потребителя 15 тысяч долларов. Пока в продажу готовят небольшую партию таких кукол в 1 тысячу штук. Но очень многие потенциальные покупатели уже проявили большой интерес к этой новинке.