Шотландец обнаружил огромного угря или змею, живущую в маленьком пруду

05.07.2020, 8:23, Разное

Когда люди слышат о водных монстрах, как правило они представляют себе крупных чудовищ из больших озер – к примеру Несси из озера Лох-Несс или североамериканские озерные монстры Огопого и Шамп.

Однако странных, непривычных и пугающих существ можно увидеть даже в очень маленьких водоемах. Именно такой случай произошел с жителем Глазго Томасом Тайсоном.

В 1970-х годах Тайсон по работе много ездил в английское графство Стаффордшир, в том числе в регион Каннок Чейз, который у британских исследователей аномальных явлений считается одной из самых знаменитых геопатогенных зон страны.

В районе Каннок Чейз есть старая живописная деревня Слиттинг Милл, на окраине которой в те годы существовал небольшой пруд. Размером он был всего 6 на 9 метров и в нем из крупной живности водились лишь лягушки (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Пруд.Тематическое фото

В тот июльский день 1976 года, когда Тайсон по работе приезжал в Слиттинг Милл, стояла жаркая и душная погода. У него выдался перерыв и он решил потратить его на завтрак. Он припарковал свой автомобиль на окраинной стоянке, которая находилась неподалеку от пруда, а потом достал коробку с бутербродами и принялся за еду.

По его словам, он едва успел разок откусить от бутерброда и глотнуть из термоса, когда краем глаза заметил у пруда какое-то движение. Когда он посмотрел туда, то был шокирован: он увидел, как из мутной стоячей воды пруда на траву вылезает очень длинное живое существо.

В длину оно было по меньшей мере 15 футов (4,5 метра) и вылезало очень медленно, а когда частично вылезло из воды, то "прилегло" на берегу, словно подставляя свое тело жарким лучам солнца.

"Оно двигалось извилистыми, шатающимися движениями, словно все его тело дрожало",- рассказывал Тайсон.

Он разглядел, что у существа была голова как у крупной змеи, а кожа на упругом жирном теле гладкая и блестящая. Автомобиль вместе с Тайсоном стоял совсем неподалеку от пруда и существо определенно видело его, но ничуть не беспокоилось присутствием человека.

Самым загадочным во внешности этого существа Тайсон назвал нечто вроде небольших "ласт" или конечностей в передней части тела. Возможно, что такие же "ласты" были и на задней части тела, но существо эту часть из воды до конца так не вытащило.

Когда Тайсон в оцепенении смотрел на это существо, в его голове бегали мысли о том, чем же оно питается, и что в таком маленьком пруду для него точно бы не хватало пищи, на одних лягушках и насекомых такой монстр явно не прожил бы.

"Но если у него имелись ноги, то возможно. что оно может переползать из одного водоема в другой, где больше еды?", – задавался вопросам Тайсон.

Тайсон наблюдал за этим созданием около 20 минут, так и не доев свой бутерброд, а потом странное существо соскользнуло обратно в пруд и исчезло.

Тайсон не пытался рассказать о нем кому-то после того, как уехал из деревни, а по работе больше в нее не заезжал и этот случай на многие годы затерялся в его памяти. Уже в наше время он все-таки решил поделиться этой историей с неуказанным криптозоологом.

С чем именно столкнулся шотландец в тот июльский день в Слиттинг Милл? Может быть это была огромная змея, вроде сбежавшего из частного террариума бирманского питона. Эти питоны могут быть очень крупными и они отлично приживаются в природе разных стран, в том числе в Великобритании.

Бирманский питон

В 2003 году в газете "Бирмингем Ивнинг Мейл" была опубликована статья о том, что из водного канала Роттен-Парк-Роад был выловлен очень крупный бирманский питон. Змея была мертвой, но при ее размерах она легко бы смогла напасть на ребенка 4-5 лет и проглотить его.

Неизвестно, как долго этот питон жил на воле, однако умер он незадолго до того, как его нашли в канале. По словам инспектора RSPCA, когда они увидели эту громадную змею, у всех возникло ощущение, словно они находятся в сюжете фильма ужасов. В длину питон был 4,5 метра, а в обхвате достигал 35 см.

Однако Тайсон описывал наличие у существа передних ластов, плавников или конечностей. Он хорошо их разглядел наблюдая за существом, и вряд ли у него произошел обман зрения. В таком случае он может быть столкнулся с редким гигантским угрем.

Это легендарное существо нередко замечали в тех же каналах Бирмингема (особенно в 1980-х годах), а также во многих британских реках и озерах. Очень крупные угри живут в том числе в шотландских озерах и даже есть теория, что знаменитый монстр Несси это просто огромный угорь.

Так или иначе, странное наблюдение в деревне Слиттинг Милл так и остается неразгаданной загадкой. В том числе возможно, что появление этого существа связано с общей паранормальной атмосферой в этом регионе.