«Швеция должна улучшить отношения с Россией»

05.07.2020, 8:23, Разное

Интервью посла РФ в Швеции В.И.Татаринцева на тему голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Dagens Nyheter, Эрик Ульсон, 3 июля 2020 г.

Российский Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев разочарован нежеланием правительства Швеции вести диалог с Москвой и однобоким негативным образом России, который, по его мнению, транслируют СМИ.

– Вам, шведам, не удастся внушить себе, что вы нормально живете, пока вы не улучшите отношения с Россией, – говорит посол.

Встреча с Виктором Татаринцевым проходит в здании посольства в районе Мариеберг в Стокгольме. Он хочет поговорить о результатах спорного голосования, которое завершилось в РФ в среду. По данным Центральной избирательной комиссии, почти 78 процентов российских избирателей одобрили поправки к Конституции, дающие, среди прочего, возможность для действующего Президента Владимира Путина, который сейчас работает на шестом сроке, оставаться у власти до 2036 года.

Тем не менее Посол возмущен освещением выборов в СМИ. Или же «возмущение» – это слабо сдерживаемая ярость, которую В.Татаринцев демонстрирует, сидя в кресле в помпезном представительском зале посольства. Его роль, конечно, состоит в том, чтобы защищать Россию и действия Президента Владимира Путина, что он и делает с большой страстью.

– Российская Конституция появилась в 1993 году, когда российская нация в своем нынешнем виде не просуществовала и двух лет. С тех пор в обществе произошли изменения, которые должны быть отражены в правовых нормах. Рабочая группа из 75 человек, при широкой поддержке российского общества, предложила 206 поправок. Речь идет о социально ориентированных вопросах, о защите семьи, о нашей территориальной целостности.

– Из всех этих вопросов мировая общественность сфокусировалась только на одном: гипотетической возможности того, что Президент В.Путин может остаться у власти после 2024 года. Это несправедливо.

Но если общественность сейчас считает, что властные полномочия – это самое главное. Что вы тогда можете сказать по этому вопросу?

– Осмелюсь сказать, что подавляющее большинство россиян считает, что Президент В.Путин является большим достоянием своей страны. Люди не глупы, они следят за международными СМИ, смотрят видеотрансляции с различных мероприятий со всего мира, на которых встречаются государственные деятели. И когда они видят, как Президент В.Путин там держится, и сравнивают его с другими мировыми лидерами … я бы не хотел называть никаких имен, но в итоге Владимир Путин – один из сильнейших игроков на этой площадке. Он надежный, он серьезный и он начитанный.

– Для страны хорошо иметь такого лидера. Если он (В.Путин) останется у власти так долго, как он захочет и сможет, то это большое преимущество для России. А, может быть, и не только для России, но и для Европы да и для всего мира. Будь я шведом, то так бы я и считал, – говорит В.Татаринцев.

То, что Виктор Татаринцев считает однобоким в освещении референдума, он объясняет международной санкционной политикой в отношении России, начавшейся в апреле 2014 г., когда РФ аннексировала украинский Крымский полуостров.

Эти действия, осужденные как Швецией, так и всем западным миром, привели к введению обширных антироссийских санкций ЕС, а также США.

Швеция — одна из стран, по-прежнему сильно ограничивающих дипломатический обмен с российским правительством, что непосредственно повлияло на Виктора Татаринцева, заступившего на пост Посла Швеции в мае 2014 г. Например, он не может встречаться с представителями шведского правительства на министерском уровне.

– Когда СМИ описывают введение новой конституции в РФ как «конституционный переворот», то я считаю, что Швеции и шведским журналистам стоит посмотреть на дела у себя дома. На выборах в риксдаг в 2018 г. вы впервые за 12 лет пригласили иностранных наблюдателей, и то только после российского вмешательства в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

– Нет, Швеции и шведам стоило бы почаще поглядывать на самих себя в зеркало. Действительно ли вы так идеальны? Иногда немного самокритики не повредит.

А как обстоят дела с российской самокритикой?

– У нас она есть, разумеется. Возьмите наших великих писателей, Льва Толстого, Достоевского… Герои их романов часто анализировали собственные поступки и поведение, – говорит В.Татаринцев.

Посол разговаривает на почти безупречном шведском. Русское происхождение выдает разве что слабый акцент. И, возможно, периодически проскакивающие шутки про водку.

Виктор Татаринцев заявляет, что РФ никогда на отдаст Крымский полуостров. Он долго и обстоятельно описывает официальную российскую позицию по событиям на Украине и связь между Россией и Крымом, заканчивая следующим:

– Вне зависимости от мнений по этому вопросу, нам ведь нужно вести диалог, не так ли? Кажется, что отношение (со стороны Швеции и остальных членов ЕС) такое: «Зачем нам вообще что-либо обсуждать с Путиным, лучше просто отгородиться от него санкциями».

– Но «отгородиться санкциями» от страны вроде РФ не получится. Да, страны — по сути континента — основной частью расположенной в Европе, с огромными ресурсами, умелым и хорошо образованным населением, – говорит В.Татаринцев.

По его словам, РФ неоднократно пыталась сблизиться со Швецией для улучшения отношений между двумя странами.

– Мы хотим обсуждать безопасность, мы хотим обсуждать снятие напряженности. Честно говоря, мне непонятно, что этому мешает.

В.Татаринцев работал в посольстве в Стокгольме еще во времена Советского Союза, в период, о котором он теперь говорит с ностальгией:

– Улоф Пальме, определенно, выступал за диалог, да и правые тоже. Разумеется, случались серьезные кризисы, как с U-137 (когда советская подводная лодка U-137 села на мель неподалеку от Карлскруны в 1981 г.). Однако всегда было желание обсуждать проблемы. Сегодня же политики машинально ссылаются на события в Крыму и на Украине.

Один из предшественников Виктора Татаринцева на посту Посла, Борис Панкин, стал в Швеции практически всенародным любимцем. Он писал обзорные статьи в газете «Ика-Курир» и поддерживал тесную дружбу с такими национальными шведскими кумирами, как Астрид Линдгрен и Свен Тумба.

Сейчас – другие времена. В.Татаринцев сожалеет, что его не пригласили на большую ежегодную конференцию шведского внешнеполитического форума «Народ и оборона», а контакты с МИД Швеции практически сведены к вызовам для дачи комментариев о шпионских скандалах или инцидентах в воздушном пространстве.

В шведских СМИ и в политическом дискурсе внимание заостряется на российской дезинформации и операциях по оказанию влияния, направленных против Швеции. Такие обвинения Посол отвергает, называя их «нелепыми» и «бредовыми».

– Перед шведскими выборами в риксдаг 2018 г. было много разговоров о том, как РФ собирается повлиять на исход выборов. После выборов премьер-министр Швеции заявил, что никаких попыток подобного вмешательства не было. Зачем же политики и СМИ запугивают шведский народ несуществующей угрозой?

Некоторые опасаются, что РФ после событий на Украине в 2014 г. не остановится и начнет угрожать прибалтийским государствам и что Швеция, таким образом, рискует быть втянутой в вооруженный конфликт в регионе Балтийского моря.

Эту позицию Виктор Татаринцев называет «полностью оторванной от реальности».

– С какой стати РФ угрожать Швеции?

Он возвращается к необходимости межгосударственного диалога:

– Без нормальных отношений (Швеции) с Россией о безопасной обстановке ни в Швеции, ни в Европе и говорить не приходится. Вы должны разговаривать с нами. И если вы этого не понимаете, то это ваша проблема. Не наша. Это у вас полно проблем, а не у нас, – говорит В.Татаринцев и продолжает:

– Не надо питать иллюзий, будто вы, шведы, живете нормально, если вы не улучшили отношения с Россией.

Комментарий к фотографии:

Русские идут, русские идут!

Посол Виктор Татаринцев изображает страх перед русскими в Швеции. По его словам — он цитирует знакомого шведа — в 1980-х гг. в шведских школах проходили регулярные учебные воздушные тревоги. В описываемом послом случае учитель запугивал учеников «русскими».

Факты. Виктор Татаринцев

Родился в 1954 г. Посол Российской Федерации в Швеции с мая 2014 г. До этого работал в Стокгольме в 1980-1986 гг. (как дипломат Советского Союза), в 1990 — 1994 гг. (в годы распада СССР и перехода к России), а также в 1997 — 2002 гг. Помимо родного русского он говорит на шведском, английском и польском языках.

Виктор Татаринцев вырос на Украине, его мать была украинкой, а отец русским. Он женат и имеет взрослого сына.

Фото: Thomas Karlsson, Dagens Nyheter