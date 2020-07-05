Подборка сообщений о российском оружии от Defence Blog – online military magazine

05.07.2020, 8:21, Разное

Defence Blog – online military magazine

U.S. Army releases report detailing catastrophic incident with Russian T-55 tank

Армия США опубликовала детальный отчет о катастрофическом инциденте с российским танком T-55

By Dylan Malyasov Jun 29, 2020

Армия США опубликовала несекретный отчет с новыми подробностями о катастрофическом инциденте с российским танком T-55 произошедшем на испытательном полигоне Aberdeen (Aberdeen Proving Ground – APG).

В отчете описан инцидент произошедший 29 мая 2009, когда испытательный центр Aberdeen (Aberdeen Test Center – ATC) армии США выполнял контрольные огневые и не огневые тесты на российском танке T-55 в секторе H, района Эджвуд испытательного полигона Aberdeen (APG). Испытания включали в себя как стрельбы, так и технические оценки системы управления огнём.

Три члена экипажа – командир (он же заряжающий), стрелок и водитель выполняли стрельбу 100-миллиметровым боеприпасом российского производства UBK-4M с боеголовкой BK5M High Explosive Anti Tank (HEAT). Во время второго тура стрельб произошел катастрофический инцидент.

Боевая часть взорвалась в танковой пушке, разорвав ствол, убив командира, смертельно ранив наводчика и тяжело ранив водителя.

Согласно отчету, инженеры и техники имели опыт испытаний, эксплуатации и технического обслуживания российского оборудования от менее 1 до 20 лет. Командир танка (офицер-испытатель и заряжающий) имел двадцать шесть лет опыта испытаний танков, большая часть этого опыта – в области испытаний зарубежных проектируемых и производимых систем. Наводчик имел шестилетний опыт испытаний военной техники с четырехлетним опытом работы на зарубежных проектируемых и производимых системах. Водитель имел одиннадцатилетний опыт испытаний военной техники с большей частью этого опыта – на зарубежных сконструированных и производимых системах.

Инцидент произошел во время второго тура стрельб, примерно в 09:30.

Хронология инцидента 21 мая показала, что около 9:25 танк T-55 начал движение и набрал скорость 16-18 километров в час; когда наводчик нажал на спуск, снаряд HEAT преждевременно сдетонировал в стволе орудия.

Фото 1 Ствол 100-мм пушки разрушенный после взрыва, трещины длиной 65 “и 60” на изображениях А и B соответственно

Сразу же после инцидента, персонал стрельбища радировал в штаб полигона запрос на экстренную медицинскую помощь, кроме того, вызов 911 был сделан из центра управления сектора H. Танк продолжал двигаться вперед и проехал на 400 метров дальше – в полосу неразорвавшихся боеприпасов.

Водитель покинул танк примерно через четыре минуты после взрыва. Персонал службы поддержки стрельбища последовал за танком и проник в него, когда машина остановилась примерно через восемь минут после взрыва. В это время командир и наводчик были извлечены из дымящегося танка, персонал полигона оказал им первую помощь. Скорая медицинская помощь прибыла на стрельбище примерно через 15 минут после взрыва, два вертолета медэвакуации приземлились на стрельбище через 50 минут после взрыва, они вывезли выживших (водителя и наводчика) в госпиталь

Командир был объявлен мертвым на месте происшествия, наводчик скончался от полученных травм пятнадцать дней спустя. Водитель выжил и продолжает восстанавливаться после ожогов третьей степени приблизительно 70% тела.

В отчете также отмечается, что экипаж танка не был одет в огнестойкую одежду. Хотя экипаж танка и был одет в обычное защитное снаряжение (специальная травмобезопасная обувь, защитные наушники, и русский мягкий шлем) они не были одеты в огнезащитную одежду (спецкомбинезон, перчатки, капюшон), вместо этого на них были джинсы и футболки. Огнезащитная одежда могла уменьшить степень тяжести травм выжившего члена экипажа.

Satellite image shows first Egypt’s Su-35 fighter jets in Komsomolsk-on-Amur

Спутниковый снимок показывает первые египетские истребители Су-35 на площадке КнААПО в Комсомольске-на-Амуре

ByColton Jones Jun 15, 2020

Спутниковые снимки от Google Earth, сделанные в прошлом месяце, показывают первые истребители Су-35 египетских ВВС собранные на авиационном заводе им. Гагарина в городе Комсомольске-на-Амуре, Россия.

Фотографии, выложенные KAD-GHANI в его аккаунте в Твиттере, показывают, по меньшей мере, четыре новых современных истребителя Су-35, которые были произведены в соответствии с контрактом с Египтом.

“Первые фотографии Su-35 с египетским камуфляжем в Комсомольске-на-Амуре, Россия”, – написал он в Twitter.

Российское информационное агентство ТАСС, ранее сообщило, цитируя военно-дипломатический источник, что было запущено производство истребителей SU-35, предназначенных для поставки ВВС Египта по контракту, подписанному в 2018 году.

Египет решил купить несколько истребителей Су-35 российского производства приблизительно за $2 миллиарда. Подписание сделки никогда не подтверждалось официальными источниками.

Su-35 представляет собой в значительной степени модернизированный многоцелевой истребитель поколения 4 + +, разработанный на основе технологий пятого поколения. Su-35 отличается новым комплектом РЭБ на базе информационной системы управления, новой РЛС, плазменным зажиганием двигателей повышенной мощности и с изменяемым вектором тяги. Эти двигатели отвечают требованиям к силовой установке истребителей пятого поколения, так как позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры.

Китай стал первой зарубежной страной, купившей Su-35, когда подписал с Россией 2,5-миллиардное соглашение на 24 самолета. Сделка также предусматривала поставки наземного оборудования и запасных двигателей. Поставка самолета в Китай была завершена в 2019 году.

Egypt reportedly signed contract for 500 T-90MS main battle tanks

Как сообщается, Египет подписал контракт на 500 основных боевых танков T-90MS

By Colton Jones Jun 27, 2020

Министерство обороны и военного производства Египта заключило соглашение с российской корпорацией “Уралвагонзавод” (УВЗ) и агентством по экспорту вооружений “Рособоронэкспорт” о лицензировании и сборке 500 единиц основных боевых танков T-90MS, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

По данным источников в ОПК РФ, корпорация “Уралвагонзавод” (УВЗ) построит в Египте объект по сборке T-90MS танков по лицензии.

Полная локализация T-90MS танков в Египте не предполагается, так как большое количество частей T-90MS танков будет импортировано из России.

T-90MS – экспортный вариант основного боевого танка третьего поколения T-90 российского производства. Обладает мощным вооружением, современной системой управления огнём, комбинированной стальной и композитной броней и высокой маневренностью. Он способен вести боевые действия в любое время суток, в любую погоду, и в любом климате.

По своей боевой эффективности T-90MS значительно превосходит своего предшественника, а модульная конструкция позволяет инженерам наращивать эксплуатационные характеристики при последующих модернизациях.

Из старых сообщений:

Russian-made Ka-52 and Apache helicopters meet face-to-face in Egypt

Вертолеты Ka-52 и Apache встречаются лицом к лицу в Египте

By Dylan Malyasov Jan 5, 2020

Photo credit: via Mahmoud Gamal

Ударные вертолеты Ka-52 российского производства и АХ-64D Apache египетских Военно-воздушных сил был замечены во время учений по высадке десанта египетских Военно-морских сил проводившихся в Средиземном море 11 декабря 2019.

Журнал Scramble Magazine сообщил, что вертолёты ВВС Египта Ka-52 и AH-64D Apache были замечены на борту ENS Gamal Abdel Nasser (L1010), универсального десантного корабля-вертолётоносца (LHD) класса Mistral. Примечательно, что оба типа вертолетов использовались на LHD впервые.

Напомним, что в 2015 году Египет подписал контракт с “Рособоронэкспортом” на закупку 46 боевых вертолетов Ka-52, став первым зарубежным заказчиком этого типа вертолетов. Поставки в Египет экспортной версии вертолетов Ka-52 осуществляются с июля 2017 года.

Кроме того, полным ходом идут переговоры с Египтом о продаже ему партии корабельных вертолетов Ka-52K для двух египетских десантных вертолетоносцев класса Мистраль.

В октябре 2015 года Египет подписал соглашение с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group) о приобретении двух универсальных десантных кораблей типа “Мистраль”, построенных во Франции, изначально для России. Поставка России этих кораблей, построенных по контракту 2011 года, стала невозможной после введения антироссийских санкций Евросоюза в августе 2014 года. Контракт на поставку этих кораблей, которые строились на верфи STX France в Сен-Назере, был официально расторгнут российской и французской сторонами 5 августа, 2015 г., а уже 23 августа 2015 г. была достигнута договоренность о приобретении обоих УДК Египтом. Фактическая стоимость контракта на покупку Египтом двух вертолетоносцев составила 950 миллионов евро, считается, что контракт финансировался в основном Саудовской Аравией.

Первый из двух кораблей L 1010 Gamal Abdel Nasser (экс российский “Владивосток”) был передан ВМС Египта в Сен-Назере 2 июня 2016 года и прибыл в Александрию 23 июня 2016 года. Второй корабль L 1020 Anwar al-Sadat (экс российский “Севастополь”) был передан Египту 16 сентября 2016 года и прибыл в Александрию 1 октября 2016 года.

Что касается вертолетов “Апач”, то египетские ВВС разместили заказ на 36 вертолетов AH-64A в 1995 году. Эти “Апачи” поставлялись с той же авионикой, что и для флота США в то время, за исключением радиооборудования (оно было местного производства). В 2000, Boeing объявил о заказе модернизировать существующий флот египетских “Апачей” до конфигурации AH-64D, за исключением радаров Longbow, установка которых была отклонена правительством США. Египет запросил еще 12 AH-64D Блок II Apaches с радарами Longbow через Foreign Military Sale в 2009 году.

Scramble Magazine

January 4 ·

“Просто красивая… Картинка!”

Во время десантных учений ВМС Египта в Средиземном море 11 декабря 2019 года вертолёты ВВС Египта Ka-52 и AH-64D Apache были замечены на борту ENS Gamal Abdel Nasser (L1010), универсального десантного корабля-вертолётоносца (LHD) класса Mistral. Сообщалось, что оба типа вертолетов использовались на УДК впервые.

Al Quwwat Al Jawwiya Il Misriya (ВВС Египта) имеют две эскадрильи ударных вертолетов AH-64D Апач: 51-я эскадрилья в Wadi al Jandali/Al Qatamiyah (Al Khatamia) и 52-я эскадрилья в Az Zaqaziq/Abu Hamad. Обе эскадрильи входят в 550-ю бригаду ударных вертолетов.

Существование эскадрильи(ий), эксплуатирующей Ka-52 “Nile Crocodile”, до сих пор не подтверждено, но на спутниковых снимках авиабазы Wadi al Jandali/Al Qatamiyah (Al Khatamia) было видно не менее 12 Ka-52.

Военные учения были предназначены для отработки установления морского контроля над экономическими зонами в Средиземном море и обеспечения интересов Египта в этом критически важном регионе в рамках ежегодной боевой подготовки вооруженных сил страны.

Photo credit: via Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44)

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Scramble Magazine