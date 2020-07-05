Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

05.07.2020, 8:21, Разное

Deutsche Welle 04 июля 2020

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Немецкого миллиардера Клеменса Тённиса можно смело включать в список пострадавших от коронавируса. COVID-19 сломал карьеру удачливого предпринимателя, создавшего крупнейшую мясную компанию Германии, руководившего культовым футбольным клубом “Шальке 04” (Schalke 04), вхожего к российскому президенту Владимиру Путину.

Но случилась пандемия, и далеко не бесспорная репутация бизнесмена, за которым числились и налоговые грехи, и монопольные, и пренебрежение к правам работников, буквально за две недели оказалась полностью разрушенной. Коварный вирус наглядно продемонстрировал: многолетние деловые успехи предпринимателя во многом объясняются систематической эксплуатацией гастарбайтеров. Вахтовикам, которых завозят на мясокомбинаты из Румынии и Болгарии, приходится работать и жить в условиях, далеких от немецких трудовых и санитарных норм.

Крупнейшая локальная вспышка коронавируса в Германии

Именно это и привело нынешним летом к крупнейшей локальной вспышке COVID-19 на территории Германии, которая только-только начала приходить в себя после общенациональных карантинных ограничений. В середине июня стало известно, что на головном заводе компании Tönnies Holding в городе Реда-Виденбрюк заразились свыше 1500 работников. Властям федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пришлось вновь вводить локдаун в двух округах: на две недели в Гютерсло, где находится скотобойня, и на неделю в соседнем Варендорфе. На карантине, как в марте-апреле, повторно оказались примерно 650 тысяч жителей.

Случившееся, естественно, привлекло повышенное внимание СМИ, и общественность стала узнавать все новые подробности о том, за счет чего семейная компания Tönnies так процветает. В результате имя ее руководителя и совладельца (другим является его племянник) окончательно превратилось в символ хищнического капитализма, став прямо-таки нарицательным. И звезда 64-летнего предпринимателя как уважаемой публичной фигуры закатилась.

Фанаты “Шальке 04″положили конец эпохе Клеменса Тённиса в клубе

“Долой Тённеса!”, — скандировали 27 июня фанаты “Шальке 04” у родного стадиона в Гельзенкирхене в самом сердце промышленной Рурской области, требуя отставки председателя наблюдательного совета своего клуба. До этого в городе развесили транспаранты с таким же призывом. “Мы, болельщики, испытываем в последнее время чувство стыда. “Шальке” создавался как клуб шахтеров и работяг. И мы требуем, чтобы его руководство следовало нашим идеалам”, — разъяснил один из организаторов митинга.

31 июня Клеменс Тённис сложил с себя все полномочия в футбольном клубе, с которым связаны 26 лет его жизни. В 1994 году старший брат, умирая от осложнения после операции, передал ему управление не только совместной мясной фирмой, но и свой пост в руководстве “Шальке 04” с наказом продолжить его дело по финансовой поддержке клуба. Семь лет спустя предприниматель занял в нем высшую административную должность — председателя наблюдательного совета.

Именно в этом качестве он заключил самый громкий и дорогостоящий спонсорский контракт в истории “Шальке 04”. Считается, что установить контакты с “Газпромом” помог бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который к тому времени уже перешел на работу в контролируемую российским концерном компанию Nord Stream — оператора газопровода “Северный поток”.

Спонсорский контракт с “Газпромом”

Во всяком случае, во время визита в Германию Владимир Путин встретился 10 октября 2006 года в Дрездене с Клеменсом Тённесом — и было объявлено, что “Газпром” стал основным спонсором “Шальке 04” “Это прорыв в новое измерение”, — заявил тогда Тённес: размеры поддержи команды из Гельзенкирхена приблизились к суммам, которые получал в бундеслиге от своего главного спонсора многократный чемпион Германии мюнхенская “Бавария”. Немецкие СМИ писали, что, в зависимости от успехов команды, ей за пять лет могут перевести из России до 125 миллионов евро.

На самом деле “Газпром”, скорее всего, заплатил меньше: в 2011 году “Шальке 04” выиграл Кубок Германии, но других громких титулов клуб с тех пор так и не завоевывал. Тем не менее, российский газовый концерн дважды продлевал контракт и по сей день остается основным спонсором команды, которая в этом году заняла в чемпионате Германии 12-е место из 18 и оказалась на грани финансового краха. Из-за COVID-19 накопившиеся огромные долги выросли еще больше, ведь пришлось играть в пустых стадионах.

Немецкая свиная рулька для российского президента

Та встреча с Владимиром Путиным была для Клеменса Тённеса не последней. С тех пор, по его словам, его связывает с российским президентом мужская дружба. И любовь к айсбайну — немецкой вареной свиной рульке. “Этот айсбайн я сам готовлю у себя дома. Господин Путин любит копченый айсбайн. “Где айсбайн?” — вот всегда первое, о чем он спрашивает”, — поведал немецким СМИ в 2015 году глава мясной империи Tönnies.

А годом ранее, через месяц после аннексии Крыма, которую резко осудили Германия и другие страны ЕС, немецкий бизнесмен рассказал о планах “Шальке 04” посетить Россию, объяснив это так: “Мы спортсмены, а не мировые политики. Дело ведь не только в президенте. Команда просто хочет посмотреть Кремль и интересуется Москвой. А российский президент интересуется “Шальке” и пригласил нас”. Разразился политический скандал, и клуб поспешил заявить, что никакой поездки не планируется.

И вот теперь карьера Клеменса Тённиса как спортивного функционера закончилась. Хотя поводы ездить в Россию, вроде бы, остались. Речь не столько об айсбайнах, сколько об инвестициях.

АПК “Дон” на корпоративном сайте Tönnies не упоминается

На сайте агропромышленной корпорации “Дон” говорится, что она создавалась “при участии и техническом сопровождении” компании Tönnies. В состав этой АПК входят, в частности, действующее с 2007 года в Белгородской области свиноводческое предприятие “Алексеевский бекон” и созданная в 2011 году в Воронежской области компания “Донской бекон”, а также растениеводческие хозяйства и комбикормовый завод. Общий объем инвестиций немецкой компании составил 120 миллионов евро, указывали российские СМИ.

Они же сообщили в марте 2015 года, что Клеменс Тённис встречался в Москве с тогдашним министром сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым и просил его найти решение проблемы российского продовольственного эмбарго на поставки сельхозпродукции из стран ЕС. С тех пор про присутствие немецкой компании на российском рынке слышно все меньше и меньше. Весьма показательно, что производственный бизнес в РФ на сайте Tönnies вообще не упоминается.

Там сказано, что у группы по всему миру в общей сложности 29 производственных площадок, из них 19 в Германии, по 3 в Великобритании и Польше, 2 в Дании, по одной в Испании и Франции, а также 19 сбытовых организаций, одна из которых находится в Москве.

Мясокомбинаты в ЕС: корень зла — система субподрядчиков

В любом случае бизнес в РФ перестал быть приоритетом для компании Tönnies и ее руководителя — и уже вряд ли им станет: в обозримом будущем штаб-квартире в Реда-Виденбрюке придется заниматься совершенно другими вещами.

Правда, призывы бойкотировать продукцию компании не получили широкой общественной поддержки. Однако в политических кругах ФРГ созрело понимание, что общий корень зла для мясокомбинатов во всем ЕС состоит в порочной системе субподрядчиков — и ее надо менять. Тем более, как показывает исследование румынской редакции DW, среди них встречаются весьма сомнительные фирмы, частично с криминальным прошлым.

Так что закачался один из столпов бизнес-модели, обеспечивавшей процветание миллиардеру Клеменсу Тённису: использование дешевого труда гастарбайтеров. А массовое заражение рабочих и ущерб от вынужденного карантина для сотен тысяч людей наверняка повлекут за собой иски, требования компенсаций, судебные разбирательства, штрафы. В общем, крушение немецкого “мясного короля” еще далеко не закончилось.