«Мы — часть иммунной системы государства»
05.07.2020, 8:20, Разное
Гость программы «Час Speak» — российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. Вместе с женой Еленой Вавиловой он больше 20 лет прожил под прикрытием в Северной Америке. В 2010 году их разоблачили спецслужбы США, но позже россиян удалось обменять на американских шпионов.
В сентябре 2019 года Елена Вавилова давала интервью Никите Рудакову, где поделилась воспоминаниями о миссии. В этом выпуске ее муж рассказывает об особенностях работы разведчика-нелегала и о том, может ли шпион быть «бывшим».
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет