Спевшая про побои в уральском монастыре Ксения Собчак не смогла попасть в ноты

05.07.2020, 8:09, Разное

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак перепела песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», посвятив обновленный репертуар событиям, произошедшим в уральском монастыре, где ей в ходе конфликта сломали нос. Однако слушатели раскритиковали ей за обилие нецензурной лексики и отсутствие музыкального слуха.

В песне Ксения Собчак вспомнила не только про сломанный нос, но и другие громкие эпизоды с ее участием. Так, несколько строчек она посвятила откровенной съемке с музыкантом Тимати, скандалу с крабовой компанией, участию в президентских гонках и своим расистским высказываниям.

Однако подписчики Ксении Собчак не оценили ее творческий потенциал. Одних возмутило то, что в обновленном формате песни журналистка использовала слишком много нецензурных слов, другим не понравилось отсутствие музыкального слуха: телеведущая не могла попасть в ноты. Положение не спас даже образ Квазимодо, в котором Собчак предстала перед фанатами.

Стоит напомнить, что Собчак и оператора Сергея Ерженкова избили сторонники отца Сергия, когда те приехали снимать фильм в захваченный схиигуменом Среднеуральский женский монастырь.