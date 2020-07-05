Калмыкия празднует 100-летие со дня провозглашения автономии
05.07.2020, 8:06, Новости дня
Калмыкия отмечает 100-летие со дня провозглашения автономии. За вековую историю на долю жителей степной республики выпало немало испытаний.
Священная пагода в центре Элисты сверкает от палящего солнца. Степная республика Калмыкия встречает юбилей своей автономии.
Ровно 100 лет назад потомки западных монголов объединились под красными стягами молодой советской республики.
Зимой пронизывающие ветра, а летом здесь жарко до плюс 50 градусов. Изнуряющий зной пережидают даже птицы.
В таких тяжелых климатических условиях калмыки живут веками. Животноводство кормит республику. Лошади, овцы, верблюды и коровы местных пород известны на весь мир своей неприхотливостью и выносливостью.
Регион дает стране мясо и шерсть. Качественная натуральная продукция. В основном идет малозасоренная шерсть хорошего качества.
С водой дефицит. Чтобы пастбищные земли не захватила пустыня, внедряют орошение. Оросительная система в Калмыкии предназначена не для зерновых или овощных культур, а для того чтобы росла люцерна — идеальное лакомство для крупного рогатого скота
За вековую историю республики на долю калмыков выпало много испытаний. Но благодаря стойкости и твердости духа ни годы репрессий, ни тяготы ссыльной жизни не сломили европейских буддистов. Они вернулись домой, чтобы по-новому жить и строить будущее на родной земле.
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