Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

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05.07.2020, 8:06, Новости дня

Сколько стоит бесплатный интернет, зачем создавать очки, которые не продаются, какой голосовой помощник не умеет говорить и заработок в соцсетях: почему блогерам стало проще, а самой большой социальной сети -сложнее; главные события мира технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

  • Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам в РФ будет продлен до конца года. Первая оценка результатов программы: за два месяца ей воспользовались 500 тысяч человек.
  • Второй сюжет – о донатах. “ВКонтакте” запустил сервис для финансовой поддержки пользователями авторов. Подписавшись на ежемесячные пожертвования от 50 до 2000 рублей, можно будет получать эксклюзивный контент, не доступный бесплатно.
  • Над самой большой соцсетью в мире сгущаются тучи очередного скандала. Более 750 рекламодателей объявили бойкот Facebook, требуя строже модерировать контент.
  • На российский рынок выходит еще один голосовой ассистент. Вдобавок к яндексовской “Алисе” и мэйловской “Марусе” поговорить можно будет с “Марвином”, разработанным в МТС.
  • Заключительный сюжет нашей программы – о намеках на новый тренд в потребительской электронике (правда, один раз уже давший фальстарт): умные очки. Или неумные, но – с дополненной реальностью.

Текст:

Вести.Hi-tech



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