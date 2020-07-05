 

Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

05.07.2020, 8:06, Новости дня

Гостевая игра столичного ЦСКА с грозненским "Ахматом" (4:0) стала для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 453-й в рамках высшего российского дивизиона. Цифра не круглая, но примечательная: экс-голкипер национальной сборной вошел в тройку игроков по числу игр в премьер-лиге.

Акинфеев делит 3-е место с экс-полузащитником "Локомотива" и сборной РФ Дмитрием Лоськовым. Вратарю осталось 3 матча до второй позиции, на которой стоит Сергей Семак, ныне занимающий тренерскую должность в питерском "Зените". А лидирует в этом списке бывший партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич – 489 матчей в премьер-лиге.

 

 

 

 

 

 



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