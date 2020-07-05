Кравчук – западным политикам: Очнитесь, господа! Политических преследований в Украине не существует

05.07.2020, 8:05, Новости дня

В Украине не существует политических преследований. Такое мнение в опубликованном изданием “ГОРДОН” обращении выразил первый президент страны Леонид Кравчук, комментируя расследование уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

“Я сожалею, что этот шум и гам, политическая трескотня не добавляют авторитета Украине. Однако в то же время я призываю всех быть справедливыми и придерживаться закона. А нашим западным учителям демократии, “защитникам” гонимых политических деятелей хочу сказать, что политических преследований в Украине не существует. Никто не пребывает за решеткой за свободомыслие, за личную позицию в жизни”, – написал Кравчук.

Он считает, что комментарии иностранных политиков о расследовании уголовных производств в отношении Порошенко могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины.

“Очнитесь, господа! Поскольку ваши предупреждения о недопустимости политических преследований в Украине звучат как-то странно и могут быть квалифицированы как вмешательство в наши внутренние дела”, – сказал Кравчук.

Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук. Читайте полную версию обращения.

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

В заявлении, которое 1 июля обнародовали бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Европейского парламента Пэт Кокс, говорится, что судебное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко символизирует откат страны от демократических стандартов и возвращение избирательного правосудия в отношении оппонентов действующей власти.