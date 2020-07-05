 

Сутки на Донбассе. 10 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

05.07.2020, 8:05, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского и Катериновки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Павлополя, Гнутово и Пищевика.

По данным разведки, украинские защитники 4 июля уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

После полуночи вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

“Противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения мгновенно отреагировали в ответ после чего враждебные обстрелы прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

Зведення станом на 07:00 05 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення4 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 4. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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