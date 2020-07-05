В Норильске вывезено более 182 тыс. тонн разлившегося топлива

05.07.2020, 7:53, Новости дня

Спасатели за сутки вывезли 2,9 тыс. тонн загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском грунта, всего с места аварии вывезено более 182 тыс. тонн, сообщили в воскресенье в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 27 кубометров, всего 33187 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего – 182002 тонн», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 136,7 км береговой линии и 264,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Напомним, после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».