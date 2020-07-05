 

В Норильске вывезено более 182 тыс. тонн разлившегося топлива

05.07.2020, 7:53, Новости дня

Спасатели за сутки вывезли 2,9 тыс. тонн загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском грунта, всего с места аварии вывезено более 182 тыс. тонн, сообщили в воскресенье в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 27 кубометров, всего 33187 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего – 182002 тонн», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 136,7 км береговой линии и 264,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Напомним, после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал  восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Убийство Флойда. Еще трем офицерам полиции Миннеаполиса предъявили обвинения

11.05 / В Петербурге задержали московскую акционистку. Ее на сутки заперли в больнице под предлогом подозрений на коронавирус

30.04 / ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса

02.06 / Молодежь провела пикет у дома Навального в защиту ветеранов

29.04 / Обширная территория РФ помогла в борьбе с коронавирусом

21.05 / ЦИК начал подготовку к возобновлению мероприятий по голосованию о поправках к Конституции

27.04 / Обнаружена связь между бессонницей и ожирением

27.04 / Попова связала снятие режима самоизоляции с поведением на майские праздники

12.05 / Кремлевский врач назвала полезные при эпидемии продукты

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска