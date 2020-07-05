 

Алена Водонаева заявила о продаже своего Porsche за 4 миллиона рублей

05.07.2020, 7:30, Разное

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева решила продать свой автомобиль Porsche за 4 миллиона рублей, об этом она пояснила на официальной странице в Instagram-аккаунте. Пойти на этот шаг она могла из-за покупки квартиры в Геленджике.
По словам Водонаевой, изначально она не собиралась приобретать себе имущество, но не смогла отказаться от этой идеи, когда увидела апартаменты в Геленджике. Ради покупки ей пришлось даже «разбить копилку», однако теперь очередь подошла к продаже Porsche, этот автомобиль она использовала более трех лет.

Со своим любимым авто цвета «шоколад» Алена Водонаева готова расстаться за 4 миллиона рублей. Она отметила, что у ее Porsche был единственный хозяин, а его обслуживанием занимается официальный дилер. Она выразила надежду, что автомобиль достанется хорошему, не курящему и аккуратному человеку.



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