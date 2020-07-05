Жившую в нищете Люсьену Овчинникову из «Девчат» не приглашали сниматься в кино

05.07.2020, 7:09, Разное

Коллега покойной актрисы Люсьены Овчиннниковой, знаменитой по картине «Девчата», в годовщину ее смерти вспомнила, что она прожила большую часть жизни в нищете. Ее практически не приглашали сниматься в кино или на телевидение, а помощь ей оказывал лишь Станислав Садальский, об этом в передаче «Привет, Андрей!» на Первом канале пояснила Ольга Богданова.

В один момент, когда Люсьене Овчинниковой понадобились деньги, она обратилась к актеру Станиславу Садальскому. Тот признался, что ему неудобно ей их давать, но все же выделил 300 долларов, а актриса в ответ ему заявила, что возьмет эту сумму. Кроме того, для нее эти деньги оказались тогда огромным состоянием.

По словам Ольги Богдановой, Люсьена Овчинникова была превосходной актрисой, но доставались ей в кино преимущественно роли второго плана, не приносившие доход. По этой причине сезон она отработала в Ашхабадском русском драматическом театре. Причиной смерти артистки оказался оторвавшийся тромб, из жизни она ушла в 1999 году в возрасте 67 лет.