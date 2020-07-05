 

От удара молний на севере Индии за сутки погибли 23 человека

05.07.2020, 6:53, Новости дня

От ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш за сутки погибли 23 человека, еще 29 человек пострадали, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

По сведениям телеканала, восемь человек стали жертвами стихии в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре, передает ТАСС.

Местные власти обещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Напомним, в конце июня ингушские врачи при свете экранов мобильных спасли человека, которому в разгар урагана в грудь попала молния.



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