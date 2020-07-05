Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

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05.07.2020, 5:55, Новости дня

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров. Ранее они могли эффективно стрелять на один-два километра.

Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, последние стрельбы из электромагнитных пушек состоялись весной этого года. Причем на начальном этапе (испытания начались в 2015 году) дальность поражения воздушных целей составляла всего пару километров, а сейчас примерно десять.

Выстрел пушки длится миллисекунды и поражает цель мгновенно, сжигая все электронные компоненты и бортовую аппаратуру вражеской техники. Системы же радиоэлектронной борьбы электронику подавляют, но не выводят из строя.

В США работы над созданием боевых рельсотронов ведутся с начала 2000-х годов (одна из первых демонстраций была в 2015 году). В качестве одного из главных носителей перспективных пушек рассматривают новейшие американские "эсминцы будущего" типа Зумвальт.

Турция показала свою электромагнитную пушку Sapan в 2016 году. В качестве поражающего элемента она, как и другие подобные орудия, использует разогнанный с помощью электромагнитного импульса токопроводящий снаряд, который вылетает со скоростью, многократно превышающей скорость звука.



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