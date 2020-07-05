Пожар на фабрике в Баку потушен

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05.07.2020, 5:55, Новости дня

Пожар на фабрике красок в столице Азербайджана удалось полностью потушить. По данным спасателей, из-за возгорания пострадали шесть человек, в том числе пятеро сотрудников МЧС.

Пожар на фабрике по производству красок в Баку вспыхнул в субботу вечером. Огонь охватил около трех тысяч квадратных метров.

Местные СМИ сообщали о том, что во время пожара произошло несколько взрывов химических реагентов. К тушению привлекли 300 пожарных и около 50 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.



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