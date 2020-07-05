 

В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

05.07.2020, 5:54, Новости дня

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о повышенной пожарной опасности 4–6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

“Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о пожарной опасности. Так, 4–6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что в пожароопасный период запрещается разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах) и заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых с лесохозяйственной целью. Также запрещается курить, бросать в лесу непогашенные спички и окурки.

При обнаружении пожара на открытой территории необходимо сразу же сообщать на номер 101.

До уваги громадян ❗️❗️❗️Синоптики Український гідрометцентр попереджають про пожежну небезпеку ⤵️Так, 4-6 липня в…

Posted by ДСНС України on Laupäev, 4. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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