 

Шкарлет отрицает, что говорил в интервью о поддержке Партии регионов

05.07.2020, 5:54, Новости дня

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что не говорил в интервью о поддержке в адрес Партии регионов, хотя на сайте черниговской телекомпании “Свобода” текст его выступления до сих пор доступен.

В интервью LB.ua, опубликованном 4 июля, Шкарлет назвал публикацию от 17 октября 2010 года “странной”.

“Поверьте, я этого интервью реально не читал. И точно такого не мог сказать. Там написано, что я сказал, что поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 году я работал только один год в должности ректора частного университета. Мне надо было форматировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей… Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов?” – сказал Шкарлет.

Он настаивает, что не произносил фразу о том, что разделяет позицию политсилы тогдашнего президента Виктора Януковича.

“Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню”, – заявил и.о. министра.

Он признался, что говорил президенту Владимиру Зеленскому о возможном обнародовании своего “следа” в Партии регионов, от которой он был избран в Черниговский областной совет. По словам Шкарлета, отказаться от предложения баллотироваться ему, как ректору Черниговского национального технологического университета, было невозможно.

“В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: “Ты баллотируешься”. Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет… Университет – государственное учреждение. Я не хотел рисковать: если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив”, – пояснил он.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за этого кандидата.

В июне в Киеве прошло несколько акций протеста против этого назначения, последняя состоялась 30 июня возле здания Кабинета Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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