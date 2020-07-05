 

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

05.07.2020, 5:30, Новости дня

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст объявил о намерении претендовать на пост президента Соединенных Штатов.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», – написал Уэст в своем Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять. Он также не дал однозначно понять, идет ли речь о выборах в 2020 году.

Напомним, в августе 2015 года Канье Уэст уже заявлял о намерении баллотироваться в президенты США. В ноябре 2016 года Уэст признался, что не принимал участия в голосовании во время проведения американских президентских выборов, однако, если бы это всё же произошло, то он отдал бы свой голос за Дональда Трампа. Позднее Трамп поблагодарил рэпера за поддержку.



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