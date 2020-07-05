 

Мнение: Рабовладельцы и декларация о независимости США

05.07.2020, 4:43, Разное

Познавательная страничка.
Подписание акта о независимости США (на картине написанной в 1817 году изображены 47 из 56 человек, которые подписали главный документ в истории США).
Красным кругом  помечены те "отцы-основатели", которые либо владели рабами, либо занимались торговлей "живым товаром".


Раскладка – кто есть кто при принятии декларации о независимости. Теперь вы знаете, что это было по большей части сборище работорговцев и рабовладельцев.
Так что еще много памятников придется убрать и улиц переименовать. Конфедерацией дело не может ограничиваться.

Источник: Colonel Cassad



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