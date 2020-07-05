Мнение: Прокопьеву отдали… под трибунал!

05.07.2020, 4:30, Разное

Час от часу не легче. Наша страна абсурда берет все новые “высоты”. Оказывается, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (которая, естественно, к армии ни малейшего отношения не имела и не имеет), тем менее судят… военным судом! Реально, никаких шуток. Отмечает бывшая журналистка тоже “Эха”, но питерского, А.Миронова:

“Журналиста Светлану Прокопьеву за радиоэфир “Эха” судят выездным военным судом. Ее дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд! Военный, блин, суд. Когда-то военный суд осудил за пост в ЖЖ тюменского блогера Кунгурова – все были впечатлены. Сейчас журналиста судят военным судом за реплику – и никто уже не впечатляется. Все привыкли к террору”.

В комментах нашли причину, по которой явно гражданское дело с гражданскими обвиняемыми может быть передано из обычного суда в трибунал. Оказывается, это… банальный страх. Страх перед обвиняемыми!

“По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя (далее – ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных статьями 208, 209, 211 частями первой – третьей, 277 – 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц, по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения преступления”.

То есть судейские и прокурорские просто испугались, что страшные террористы Кунгуров и Прокопьева, блогер и журналистка, попросту, чего доброго, порешат их там прямо в зале (или призовут на помощь бравых диванных интелей, своих читателей, те вообще взглядом из-под пенсне кирпичи ломают) – поэтому спрятались за спину бравых военных, красивых и здоровенных.

Какой-то сплошной сюр, вашу мать.