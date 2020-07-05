 

Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

05.07.2020, 3:53, Новости дня

Американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца 2020 года, сообщил президент США Дональд Трамп, сообщил президент США Дональд Трамп на мероприятии «Салют Америке – 2020» в Белом доме по случаю Дня независимости.

«У нас, вероятно, будет решение в виде медицинского препарата или вакцины задолго до конца [2020] года», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Что касается медикаментов, дела у нас идут невероятно хорошо», – заверил американский лидер.

Трамп также в очередной раз заострил внимание на том, что новый коронавирус первоначально зафиксировали в Китае. По его версии, власти КНР допустили «распространение вируса по всему миру, в 189 странах». «Китай должен в полной мере понести ответственность», – подчеркнул глава американской администрации.

В среду Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее президент США допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

В мае советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Китай якобы может выкрасть у США вакцину от коронавируса. Пекин выразил протест Вашингтону из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту российского посольства

13.05 / В сеть попала база данных украинцев, полиция открыла производство

11.06 / Нарколог: Ефремов мог употребить кокаин, чтобы не попасть в ДТП

21.05 / В Европе из-за коронавируса резко выросло число голодающих

03.06 / Родительская опека помогает птицам стать умнее

29.05 / Правительств выделило порядка 2 миллиардов рублей на новые медцентры в Дагестане

22.05 / Реальное количество жертв эпидемии коронавируса в Италии может достигать 50 тыс. – институт

15.04 / МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени

20.06 / Российские бизнесмены заплатили $4млн за освобождение экс-президента Армении

14.05 / Нарушителям масочного режима в Катаре грозит тюрьма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска