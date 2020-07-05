В Австрии россиянин застрелил россиянина, причины и личности устанавливаются

05.07.2020, 3:45, Новости дня

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил, что в городе Герасдорф недалеко от Вены застрелен гражданин России. Информации о национальности убитого, а также стрелявшего в него мужчины пока нет.

Об убитом известно, что ему 43 года. В Австрии он просил убежище.

На месте работает криминальная полиция, но уже установлен факт, что перед роковым выстрелом происходила стрельба, причины которой тоже пока неизвестны.

В ходе розыска преступника в городе Линц был задержан мужчина, также гражданин России, которого подозревают в причастности к происшествию, передает ТАСС.

Российские дипломаты сообщили, что пока никаких обращений в связи с сообщениями об убийстве россиянина не было. Информацию об инциденте в российской дипмиссии сейчас также проверяют.