 

В Австрии россиянин застрелил россиянина, причины и личности устанавливаются

05.07.2020, 3:45, Новости дня

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил, что в городе Герасдорф недалеко от Вены застрелен гражданин России. Информации о национальности убитого, а также стрелявшего в него мужчины пока нет.

Об убитом известно, что ему 43 года. В Австрии он просил убежище.

На месте работает криминальная полиция, но уже установлен факт, что перед роковым выстрелом происходила стрельба, причины которой тоже пока неизвестны.

В ходе розыска преступника в городе Линц был задержан мужчина, также гражданин России, которого подозревают в причастности к происшествию, передает ТАСС.

Российские дипломаты сообщили, что пока никаких обращений в связи с сообщениями об убийстве россиянина не было. Информацию об инциденте в российской дипмиссии сейчас также проверяют.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Близкая к Кремлю теневая структура продвигала через ролики о коронавирусе путинские поправки в Конституцию — расследование “Медиазоны”

28.05 / SRF – в мире становится всё меньше миротворцев ООН — но не конфликтов

14.06 / В России отменен банковский роуминг

18.04 / “Великий эскулап” Лукашенко получил ответ из России

29.05 / Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбуждены два дела

10.05 / Песню «День Победы» на своих родных языках исполнили более 1 млн человек

06.06 / Новак оценил значение сделки ОПЕК+

30.04 / ВОЗ дала рекомендации по сближению людей

06.06 / Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

23.05 / В Киеве обнаружили тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска